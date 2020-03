Granica ze Słowacją: W Barwinku 1,5 godz. oczekiwania; w Chyżnem nie ma kolejek

Źródło: PAP

Na granicy ze Słowacja w czwartek w Barwinku (Podkarpackie) na wjazd do Polski kierowcy tirów oczekują w kolejce ok. 1,5 godziny. W Chyżnem (Małopolskie) ruch odbywa się na bieżąco. Pogranicznicy w Chyżnem zawrócili siedmiu cudzoziemców, którzy chcieli wjechać wbrew przepisom do Polski.