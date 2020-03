PGNiG i PST zostały włączone do postępowania derogacyjnego Nord Stream 2



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz jego niemiecka spółka zależna PGNiG Supply & Trading (PST) zostały dopuszczone do udziału w postępowaniu w sprawie przyznania derogacji dla Nord Stream 2 od stosowania przepisów III Pakietu Energetycznego UE, podała spółka.

O dopuszczeniu polskiej i niemieckiej spółki z grupy kapitałowej PGNiG do postępowania derogacyjnego zdecydował niemiecki regulator rynku energetycznego - Bundesnetzagentur na podstawie wniosków spółek z dnia 19 lutego 2020 roku, poinformowano.

Spółka Nord Stream 2 budująca gazociąg Nord Stream 2 chce wykorzystywać gazociąg do przesyłu gazu z Rosji do Niemiec bez konieczności udostępniania gazociągu stronom trzecim, rozdziału właścicielskiego (unbundlingu) oraz stosowania transparentnych i rynkowych taryf. W tym celu spółka Nord Stream 2 złożyła 10 stycznia 2020 roku do Bundesnetzagentur wniosek o udzielenie derogacji, choć procedura derogacji od stosowania prawa UE przewidziana została w nowelizacji dyrektywy gazowej wyłącznie dla gazociągów, które zostały ukończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji (23 maja 2019 roku), wyjaśniono.

"Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, podobnie jak rząd Rzeczypospolitej Polskiej, niezmiennie wskazują na negatywne konsekwencje projektu Nord Stream 2 dla bezpieczeństwa dostaw i konkurencji na rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej. Włączenie nas do postępowania umożliwi ochronę interesów GK PGNiG i odbiorców gazu w toku prowadzonej procedury derogacyjnej. Nord Stream 2 nie może być uprzywilejowany" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z przepisami, decyzję w sprawie przyznania derogacji podejmie niemiecki regulator - Bundesnetzagentur. Postępowanie w tej sprawie zgodnie z przepisami musi zostać zakończone do dnia 24 maja 2020 roku, podsumowano.



