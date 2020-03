Games Operators przydzielił 1,1 mln akcji w ramach oferty publicznej



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Games Operators w ramach publicznej oferty akcji przydzielił inwestorom 1,1 mln akcji, z czego 250

tys. to akcje nowej emisji, podała spółka. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 3,56%. Łączna wartość oferty wyniosła 24,2 mln zł, z czego do Games Operators trafi 5,5 mln zł.

Zapisy na akcje Games Operators przyjmowane były od inwestorów detalicznych od 5 do 11 marca, zaś od inwestorów instytucjonalnych od 13 do 17 marca. 18 marca inwestorom przydzielono wszystkie oferowane akcje, czyli 1,1 mln sztuk. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 939 000 akcji (85,4% wszystkich), a inwestorom indywidualnym przydzielono 161 000 akcji (14,6%). Nowe akcje zostały przydzielone obu grupom inwestorów w podobnych proporcjach, poinformowano.

Średnia stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 3,56%. Zapisy złożyło blisko 800 inwestorów indywidualnych oraz podmioty instytucjonalne. Cena akcji oferowanych została ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych na 22 zł. Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki wyniesie około 20,56%, wynika z komunikatu.

"Nasza oferta przebiegała w nadzwyczajnym momencie, ale mimo rynkowych okoliczności spotkała się z pozytywnym przyjęciem. Branża gamingowa ma ogromny potencjał wzrostu między innymi dzięki swojej ekspozycji na globalny rynek i wszystko wskazuje na to, że nawet w czasie globalnej pandemii jest odporna na zawirowania. Chcę potwierdzić, że nasz zespół pracuje nad finalizacją premiery gry 112 Operator. Pracujemy zdalnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Data premiery gry, wyznaczona na 23 kwietnia, obecnie nie jest zagrożona. Dziękuję inwestorom za zaufanie i deklaruję dalszą pracę nad zwiększaniem wartości naszej spółki" - powiedział prezes Bartek Gajewski, cytowany w komunikacie.

Przewiduje się, że akcje i prawa do akcji Games Operators zadebiutują na GPW w Warszawie około 17 kwietnia. Zgodnie z założeniami rozpoczęcie notowań akcji wszystkich serii pod wspólnym kodem po asymilacji planowane jest ok. 30 kwietnia, podsumowano.

Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły).

(ISBnews)