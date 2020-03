Jak pisze CNN, szkocki browar BrewDog, szkockie destylarnie Leith Gin i Verdant Spirits oraz francuski koncern z branży alkoholowej Pernod Ricard ogłosiły, że zaczęły lub wkrótce zaczną produkcję środków do dezynfekcji rąk. Podobne kroki podjęło też wiele amerykańskich destylarni.

BrewDog w środę na Twitterze poinformował, że jego BrewGel - żel do dezynfekcji - będzie bezpłatny i trafi do najbardziej potrzebujących.

Firma Vendant Spirits ogłosiła, że produkowane przez nią środki trafią do miejscowych pracowników służby zdrowia. "Nie wiedziałem, że będzie na to aż takie zapotrzebowanie. (...) Będziemy to rozprowadzać w pięciolitrowych pojemnikach" - powiedział w rozmowie z "Evening Telegraph" Andrew Mackenzie z Verdant Spirits. Dodał, że większość składników potrzebnych do wytworzenia środków do dezynfekcji była już w destylarni.

Z kolei Pernod Ricard poinformował, że przekaże 70 tys. litrów czystego alkoholu do produkcji środków do dezynfekcji. Współpracuje z firmą farmaceutyczną Laboratoire Cooper. Należące do koncernu destylarnie w Szwecji, USA, Hiszpanii i Irlandii również mają pomóc w produkcji płynów i żeli.

