Bank BNP Paribas podniósł limit transakcji bez PIN kartami Mastercard do 100 zł



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Kartami Mastercard Bank BNP Paribas będzie można wykonywać płatności zbliżeniowe do 100 zł bez podawania kodu PIN od 20 marca br., podał bank.

"Podniesienie limitu to działanie profilaktyczne, które może być elementem ograniczającym ryzyko zarażenia COVID-19. Rezygnacja z płatności gotówką oraz konieczności wpisywania PIN-u zwiększa bowiem szansę na uniknięcie kontaktu z patogenem. Z tego samego powodu zachęcamy naszych klientów do korzystania z elektronicznych portfeli Apple Pay i Google Pay. To szybka i wygodna forma płatności, umożliwiająca dokonywanie transakcji bez konieczności wpisywania PIN-u i ograniczająca fizyczny kontakt z terminalami. Dodanie karty do elektronicznego portfela w telefonie jest proste i zajmuje najwyżej kilka minut. Warto to zrobić jak najszybciej" - powiedział dyrektor zarządzający pionu produktów detalicznych i biznesowych w Banku BNP Paribas Tomasz Dymowski, cytowany w komunikacie.

Warunkiem zrealizowania takiej transakcji jest aktualizacja oprogramowania terminali w sklepach i punktach usługowych, podano także.

"Zmiana wprowadzona przez Bank BNP Paribas nie oznacza, że dokonanie transakcji zbliżeniowych na kwotę powyżej 50 zł bez podawania PIN-u będzie dostępne wszędzie już od piątku. Taka możliwość będzie pojawiała się w punktach handlowo-usługowych stopniowo, wraz z dostosowaniem poszczególnych urządzeń do obsługi nowego limitu. Proces ten jest niezależny od banku i może potrwać nawet kilka miesięcy" - czytamy dalej.

Bank chce jak najszybciej wprowadzić wyższy limit płatności bez PIN również dla kart Visa.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)