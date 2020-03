Budka wystąpił w piątek na briefingu przed katowickim biurem poselskim premiera Mateusza Morawieckiego, który – jak ocenił – "powinien wsłuchać się w tym czasie w głos małych przedsiębiorców".

„Dzisiaj w Sejmie klub Koalicji Obywatelskiej składa konkretny projekt ustawy – zwolnienie na czas kryzysu osób, które nie mogą płacić składek na ubezpieczenia społecznie. To bardzo ważne, by realnie pomóc polskim przedsiębiorcom i polskim pracodawcom, by nie musieli zwalniać pracowników, by nie doszło do wielkiego kryzysu,” - powiedział.

>>> Czytaj również: Tarcza antykryzysowa. BGK pomaga przedsiębiorcom [WYWIAD]

„Nie żadne odraczanie, nie żadne przesuwanie terminu płatności ZUS, tylko całkowite umorzenie na czas trwania kryzysu,” - podkreślił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Rządowa "tarcza antykryzysowa" przewiduje m.in. odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty), mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.) oraz wsparcie w leasingu dla firm z problemami (Agencja Rozwoju Przemysłu ma przeznaczyć 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych).

>>> Czytaj również: Tarcza antykryzysowa. Wsteczne rozliczenie straty i więcej czasu na wpłatę pracowniczych zaliczek na PIT