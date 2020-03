Zakażony to 62-letni Brytyjczyk, który przyjechał do kraju 9 marca, a tydzień później zaczął wykazywać niepokojące symptomy. Obecnie pacjent jest w stabilnym stanie, a służby medyczne apelują do mieszkańców wyspiarskiego państwa o przestrzeganie zasad higieny i stosowanie się do zaleceń mających ograniczyć rozprzestrzenianie się Covid-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa - czytamy w portugalskim dzienniku "Publico".

Ze względu na ryzyko przeniesienia pandemii do Republiki Zielonego Przylądka premier tego kraju Ulisses Correia e Silva ogłosił we wtorek zawieszenie na trzy tygodnie przylotów z Portugalii, Brazylii, USA i 23 innych krajów.

Republika Zielonego Przylądka jest kolejnym państwem afrykańskim, w którym wykryto koronawirusa. Według danych agencji Reutera z czwartku wieczorem w Afryce zanotowano ponad 700 zakażeń w 36 państwach, w tym najwięcej w Egipcie, RPA, Algierii i Maroku. (PAP)