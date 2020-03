"W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze zmiany, jakie zaistniały w codziennym funkcjonowaniu instytucji publicznych, władz samorządowych, podmiotów społecznych i branżowych oraz obywateli, Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o wydłużeniu do 10 kwietnia 2020 r. terminu składania uwag i wniosków w ramach trwających od 14 lutego 2020 r. konsultacji publicznych Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030" - napisano w komunikacie.

Wcześniej resort planował, że konsultacje publiczne będą trwały do 20 marca br. Oceniano też, że opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinno się zakończyć w okolicach czerwca lub lipca br.

Na początku lutego tego roku Ministerstwo Infrastruktury przedstawiając opracowany przez siebie program budowy 100 obwodnic, oszacowało jego wartość na 28 mld zł.

Budowa obwodnic będzie finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są też pieniądze unijne.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach tego programu 15 obwodnic, a w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.(PAP)

