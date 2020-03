"Stoimy przed jednym z najtrudniejszych wyzwań ostatnich dziesięcioleci. Musimy ochronić nie tylko życie i zdrowie, ale też materialne podstawy bytu milionów polskich rodzin. Niezbędne rozwiązania trzeba uzgodnić i natychmiast wdrożyć. Nie czas na spory programowe między partiami. W tej chwili musimy działać sprawnie i zdecydowanie. Zachowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków należy do absolutnych priorytetów" - oświadczył prezydent.

Jak poinformował, w piątek otrzymał rządowy projekt specjalnej ustawy określanej jako "tarcza antykryzysowa". Jak zaznaczył Andrzej Duda, "tworzy ją pakiet działań na niespotykaną dotąd skalę. Na ochronę budżetów domowych Polaków, na ochronę miejsc pracy oraz ciągłości funkcjonowania polskich przedsiębiorstw - szczególnie małych i średnich - mają być przeznaczone setki miliardów złotych".

"Z uwagi na rangę tego aktu prawnego zwołałem posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W poniedziałek do przedstawicieli rządu, władz Sejmu i Senatu dołączą liderzy ugrupowań parlamentarnych. Omówimy razem szczegóły tego ważnego projektu - wokół którego musi się zawiązać porozumienie wszystkich sił politycznych" - oświadczył prezydent.

Wyraził przekonanie, że "wyjdziemy z tej próby obronną ręką, że jako państwo i naród umocnimy łączące nas więzi, że po raz kolejny udowodnimy, jak wielką siłę i możliwości ma nasza wspólnota".

"Działając wspólnie, w poczuciu narodowej jedności i solidarności, jak dotąd zapobiegliśmy lawinowemu wzrostowi liczby zakażonych. Pustki na ulicach polskich miejscowości to widok daleki od naszych marzeń. Jednak w obecnej sytuacji budzi on nadzieję. Jest świadectwem mądrości i odpowiedzialności Polaków" - powiedział prezydent w orędziu transmitowanym przez główne stacje telewizyjne.

Prezydent podkreślił, że "przed nami decydujący czas". "Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią. Dlatego apeluję do wszystkich o jeszcze większą mobilizację, jeszcze większą dyscyplinę. Zostańmy w domach! Stosujmy się do wydawanych zaleceń. Nie ryzykujmy zdrowiem i życiem własnym oraz innych osób. Pamiętajmy o doświadczeniach innych państw: szybko rosnąca liczba zakażeń i zachorowań jest zawsze wynikiem lekkomyślności i lekceważenia podstawowych reguł bezpieczeństwa" - oświadczył Andrzej Duda.

"W tych trudnych dla nas wszystkich dniach z całego serca dziękuję służbom sanitarnym, medycznym i mundurowym. Dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego oraz tym z państwa, którzy zabezpieczają dostęp do najpotrzebniejszych usług i towarów. Wykazują się państwo szczególnym hartem ducha. Państwa oddanie i profesjonalizm wzbudzają w sercach Polaków spokój, zaufanie i autentyczny podziw. Inspirują też do udzielania pomocy potrzebującym" - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że polskie firmy przekazują wysokie darowizny na rzecz walki z epidemią lub przestawiają się na produkcję najpotrzebniejszych środków ochrony sanitarnej. Dyżurujący lekarze i ratownicy otrzymują wsparcie studentów medycyny, a pracownicy restauracji, barów i kawiarni nieodpłatnie przygotowują i dostarczają im posiłki. Samorządowcy, harcerze, grupy wolontariuszy i sąsiedzi niosą konkretną pomoc oraz słowa otuchy seniorom, kombatantom i niepełnosprawnym" - mówił prezydent.

"Jeszcze raz dziękuję za tą wspaniałą postawę. Trwa akcja +Lot do domu+. Dzięki załogom samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT, dzięki pracownikom obsługi lotnisk oraz polskim służbom dyplomatycznym do rodzin i bliskich w kraju powróciło już kilkanaście tysięcy osób. To dowód, że każdy obywatel Rzeczypospolitej może liczyć na pomoc swojego państwa" - powiedział prezydent.

W środę po posiedzeniu Rady Gabinetowej przedstawiono założenia do specustawy ws. tarczy antykryzysowej zwierającej rozwiązania dotyczące obrony przed utratą miejsc pracy, wsparcia dla służby zdrowia, bezpieczeństwa systemu finansowego, wsparcia dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W piątek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że projekt ten zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym.

Rządowa "tarczy antykryzysowa" przewiduje m.in. odroczenie płatności składek na ZUS o trzy miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty), mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.) oraz wsparcie w leasingu dla firm z problemami (Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych).

>>> Czytaj też: Rząd ogłasza stan epidemii w Polsce. Szkoły zamknięte do Wielkanocy