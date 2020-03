NBP chce skupić papiery skarbowe za max. 10 mld zł w operacji outright 23 III



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) przeprowadzi w poniedziałek, 23 marca, skup wybranych skarbowych papierów wartościowych w ramach operacji typu outright o wartości do 10 mld zł, podał bank centralny.

"Kolejna operacja strukturalna, polegająca na skupie wybranych skarbowych papierów wartościowych w ramach operacji typu outright, zostanie przeprowadzona w dniu 23 marca 2020 r. i rozliczona w dniu 25 marca 2020 r. Przedmiotem skupu będą papiery o stałym oprocentowaniu o terminach zapadalności powyżej jednego roku. Przetarg odbędzie się w godzinach 11.00-11.30. Wyniki zostaną podane o godzinie 11.45. Zakłada się skup papierów o wartości do 10 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Ponadto w okresie do końca marca 2020 r. NBP będzie przeprowadzał następujące rodzaje operacji otwartego rynku:

1. Operacje podstawowe, w postaci emisji bonów pieniężnych NBP, zostaną przeprowadzone w sposób standardowy, tj. w piątek 27 marca 2020 r., z rozliczeniem w terminie T+0, z okresem zapadalności wynoszącym 7 dni;

2. Zasilające w płynność, operacje dostrajające repo zostaną przeprowadzone w przypadku jeżeli NBP uzna, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tego instrumentu polityki pieniężnej. Okres zapadalności tego instrumentu zostanie dostosowany do występujących okoliczności, podano także.

"Do 30 marca 2020 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do zaoferowania w kwietniu 2020 r." - poinformował bank centralny.

Wcześniej marcu br. zarząd NBP, na podstawie obowiązujących regulacji, podjął decyzję o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów. Wśród tych instrumentów będą m.in. operacje repo, skup obligacji skarbowych "na dużą skalę" w ramach operacji otwartego rynku oraz kredyt wekslowy dla banków.

17 marca br. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe - m.in. główną stopę referencyjną o 50 pb do 1% i stopę lombardową o 100 pb do 1,5%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

RPP obniżyła również stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5 pkt proc. z 3,5 pkt proc. i jednocześnie podwyższyła jej oprocentowanie do poziomu stopy referencyjnej (tj. do 1%) z 0,5%.

(ISBnews)