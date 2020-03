Kolczyński wskazał, że kwota, którą ARP przeznaczy na wsparcie przedsiębiorców w okresie epidemii koronowirusa, (w tym na refinansowanie leasingu) to 1,7 mld zł. Pieniądze te - jak oszacował - wystarczą na wsparcie ok. 4 tys. przedsiębiorstw. Zaznaczył jednak, że jeśli oferta spotka się z dużym odzewem firm transportowych, to Agencja wystąpi o dodatkowe środki. Dodał, że poza pieniędzmi z budżetu, ARP posiada też kapitał własny i zabiega o jego zwiększenie.

Podmiotem, który będzie przejmował refinansowanie umów leasingowych ma być spółka córka - Agencji, czyli ARP Leasing Sp. z o.o. "To z nią - jak zaznaczył Kolczyński - przedsiębiorcy będą podpisywać umowy refinansujące.

„Dzięki takiemu rozwiązaniu, przez 12 miesięcy, firma nie będzie spłacać rat leasingowych, a zaoszczędzone w ten sposób środki, będzie mogła przeznaczyć na inne cele, m.in. na potrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa" - powiedział.

Wyliczył, że firma transportowa refinansując leasing jednego zestawu – ciągnika siodłowego z naczepą – dzięki 12 miesięcznej karencji może „zaoszczędzić” w tym czasie średnio 111 tys. zł i dzięki temu czasowo odbudować swą płynność i kapitał obrotowy.

Zapytany o kryteria udzielania pomocy, powiedział, że najważniejszym z nich będzie historia finansowa firmy, musi z niej wynikać, że wyniki pogorszyły się w 2020 roku, natomiast w 2019 r. firma miała stabilną sytuację, notowała zyski. Dodał również, że wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP, które osiągają roczne obroty powyżej 4 mln zł, prowadzących pełną księgowość

Kolejnym kryterium - jak wskazał Kolczyński - jest wiek leasingowanych pojazdów: nie mogą mieć więcej niż trzy lata. Poza tym łączna kwota leasingu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać 5 mln zł netto, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 6 lat (łącznie z karencją).

Wiceprezes zaznaczył, że karencja w spłacie nie może przekroczyć 12 miesięcy, a po tym okresie firma zobowiązania jest do rozpoczęcia spłat wynikających z miesięcznych harmonogramów rat leasingowych.

Z przedstawionych przez Kolczyńskiego wstępnych założeń umów refinansujących leasing wynika, że oprocentowane one będą zgodnie z obowiązującą stawką WIBOR, do którego doliczona zostanie "marża zgodna z siatką cen dla produktu". Nie będzie natomiast żadnej opłaty wstępnej czy manipulacyjnej. Zabezpieczeniem umowy refinansującej ma być weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 Kpc, zastaw oraz poręczenie leasingobiorcy oraz jego głównych udziałowców. ARP udzieli regwarancji ARP Leasing Sp. z o.o. dla ostatniego roku okresu finansowania.

Na pytanie, kiedy przedsiębiorcy, będą mogli składać wnioski o wsparcie, Kolczyński powiedział, że obecnie opracowana jest procedura, która umożliwi szybie i bezpieczne składanie formularzy przez internet. "A przede wszystkim czekamy na zakończenie procesu legislacyjnego pakietu antykryzysowego i przekazanie 1,7 mld zł z budżetu państwa" - powiedział.

Zaznaczył, że biorąc pod uwagę obowiązującą ścieżkę proceduralną, przepisy umożliwiające wdrożenie programu refinansowania leasingu powinny wejść w życie w połowie kwietnia. Dodał, że już w tym momencie do dyspozycji przedsiębiorców są specjaliści z ARP Leasing oraz sześciu Centrów Obsługi Przedsiębiorców ARP, jak i centrali ARP w Warszawie.

18 marca odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł. Pięć filarów pakietu tworzy: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska