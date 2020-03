Jak powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej premier Justin Trudeau, odwołując się firm i ich możliwości pomocy, „są tacy, którzy nawiązują do historii, tak do czasów wojny, jak do czasów Wielkiego Kryzysu, my koncentrujemy się na tym, co trzeba zrobić teraz”. Finansowe wsparcie będzie przekazane firmom, które są w stanie tak zmienić swoje linie produkcyjne, by zacząć produkować respiratory, maseczki, rękawiczki i odzież ochronną i inne potrzebne wyposażenie.

Jak powiedział Trudeau, trwają już m.in. rozmowy z producentami części samochodowych w sprawie przestawienia produkcji na potrzeby medyczne. Zaś w ostatnich dniach media informowały, że niektórzy mniejsi producenci mocnych alkoholi zawieszają ich wytwarzanie, a zamiast ginu czy whisky produkują środki dezynfekcyjne.

Również w piątek minister przemysłu Navdeep Bains poinformował, że w polityce gospodarczej Kanady walka z koronawirusem stała się priorytetem. Stąd też rządowe fundusze, finansujące badania nad innowacyjnymi technologiami i rozwiązaniami oraz krajowe instytuty badawcze będą współpracować z firmami, tak dużymi jak małymi, by przyspieszyć opracowanie potrzebnych usług i produktów. Wnioski o przyznawanie funduszy będą uproszczone, tak jak procedury rozpatrywania wniosków.

Już w ub. tygodniu Ottawa udostępniła kanadyjskim firmom internetowy system przekazywania rządowi informacji o możliwościach produkcji sprzętu i wyposażenia przydatnego podczas pandemii i dotychczas firmy zwróciły się z 5800 propozycjami. Rząd podpisał już listy intencyjne m.in. z firmą pracującą nad przenośnymi urządzeniami do szybkiego przeprowadzania testów na obecność koronawirusa w ludzkim organizmie.

Jak podkreśliła w piątek szefowa publicznej kanadyjskiej służby zdrowia dr Theresa Tam, stosowane obecnie w Kanadzie strategie, spowalniające rozwój pandemii, takie jak zachowanie odległości, służą m.in. temu, by zyskać czas na potrzebne badania. Dodała, że testowanych jest kilka metod leczenia, a w tym tygodniu zaczęły się kliniczne testy szczepionki na COVID-19.

Rozmaite metody ochrony pracowników i klientów stosują na własną rękę sklepy i restauracje. Sklepy sieci Sobeys instalowały w tym tygodniu pleksiglasowe ekrany między kasjerami a klientami. Sklepy Sobeys, a także sieci Loblaws i Shoppers Drug Mart skróciły godziny funkcjonowania, by dać pracownikom więcej czasu na sprzątanie i dezynfekcję. Powszechna jest możliwość zamawiania jedzenia w restauracjach czy barach, do odbioru przy np. drzwiach lub z dowozem do domu. Coraz więcej sklepów i restauracji ogranicza przyjmowanie gotówki, informowała w piątek telewizja CP24. Problem stał się na tyle duży, iż Bank of Canada, bank centralny Kanady, wydał w tym tygodniu komunikat, by przypomnieć, że nie można zakazać posługiwania się gotówką, natomiast warto pamiętać o częstym myciu rąk.

Godziny pracy ograniczają nawet supermarkety budowlane, choć, jak mówił PAP menedżer jednej z dużych firm specjalizujących się w dostawach włoskich kafelków, podłóg i blatów kamiennych, zdecydował, że pracownikom wprowadza rotacyjne wakacje, by chronić zdrowie ludzi i zatrudnienie, ale utrzymuje cały czas otwarty sklep ze względu na bardzo duże zainteresowanie klientów remontami. Kanadyjska IKEA zamknęła sklepy, ale można zamawiać towary przez internet z dostawą do domu lub do odbioru w najbliższym sklepie. Przy czym kolejka jest ustawiana na zewnątrz sklepu, z zachowaniem dwumetrowych odległości między klientami, a dowód tożsamości wymagany przy odbiorze pokazuje się przez pleksiglasową przegrodę.

O północy z piątku na sobotę, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Kanada i USA zamkną granicę. Możliwy będzie tylko ruch związany z niezbędnymi podróżami, przewozem towarów i handlem. Zamknięcie granicy będzie też miało wpływ na przyjmowanie wniosków o azyl. Kanada będzie zawracać wszystkich ubiegających się o azyl jeśli nie przekroczą granicy w oficjalnych punktach granicznych.

W Kanadzie do piątku po południu odnotowano 943 osoby zarażone koronawirusem, 12 osób zmarło. Testy przeprowadzono na ponad 66 tys. osób.

Z Toronto Anna Lach (PAP)