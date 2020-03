Władze Cepyme spodziewają się, że liczba likwidowanych etatów będzie większa jeśli obowiązujący od niedzieli w Hiszpanii stan zagrożenia epidemicznego przedłuży się o miesiąc. Pierwotnie miał on trwać 15 dni, ale w poniedziałek rząd zapowiedział jego wydłużenie.

Z badania Cepyme, z którym współpracował madrycki Uniwersytet Autonomiczny (UAM), wynika, że najwięcej etatów do końca 2020 r. zniknie wśród mikroprzedsiębiorstw oraz małych spółek – po 70 tys.

W Hiszpanii, w której w sobotę liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła do 804, a zakażonych do 25 tys., od niedzieli obowiązuje zakaz działalności sklepów, które nie oferują dóbr podstawowych oraz sprzętu elektronicznego, a także placówek gastronomicznych. W czwartek rząd wezwał właścicieli hoteli do zamknięcia tych placówek w ciągu 7 dni. (PAP)