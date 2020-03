Kościński: część działań płynnościowych odroczy wpływ danin do budżetu, ale nie wpłynie na ich poziom

Źródło: PAP

Część działań płynnościowych w ramach tarczy antykryzysowej polega na odroczeniu płatności danin co oznacza, że miałyby one wpływ na rozłożenie w czasie dochodów do budżetu, nie zaś na ich poziom – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński w wywiadzie dla portalu interia.pl. Dodał, że za wcześnie na szacowanie ubytku dochodów FUS.