Według opublikowanego komunikatu ministerstwa obrony rosyjskie samoloty transportowe są gotowe do przewiezienia do Włoch ośmiu mobilnych zespołów medycznych oraz samochodów przystosowanych do rozpylania środków dezynfekujących i różnego sprzętu medycznego.

Oświadczenie ministerstwa nastąpiło po rozmowie telefonicznej prezydenta Rosji Władimira Putina z premierem Włoch Giseppe Conte, podczas której Putin zaoferował wysłanie takiej pomocy.

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu rozmawiał z jego włoskim odpowiednikiem Lorenzo Guerinimi, który miał powiedzieć, że strona włoska jest gotowa od niedzieli przyjmować rosyjskie samoloty z personelem medycznym i sprzętem.

We Włoszech, europejskim kraju najciężej dotkniętym pandemią koronawirusa, w ciągu ostatniej doby zmarły 793 osoby. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 4825. Obecnie w całym kraju zakażonych jest ponad 42 tysiące ludzi. W ciągu jednego dnia zanotowano 4821 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa.

Hospitalizowanych jest ponad 17 tysięcy osób, a 22 tysiące przebywa w domowej izolacji. Niezależnie od dużej liczby chorych, włoska służba zdrowia boryka się też z brakami sprzętowymi i materiałów medycznych. (PAP)