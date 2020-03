Źródło: Bloomberg

Chociaż koronawirus późno dotarł do RPA, to obecnie zarażonych jest tam co najmniej 274 osób. Rząd działa szybko, zamykając szkoły, ograniczając podróże i zakazując dużych zgromadzeń. Biorąc pod uwagę, że kraj ten ma największą liczbę obywateli zakażonych wirusem HIV oraz rozpowszechnioną gruźlicę, to tamtejszy rząd ma powody do obaw.