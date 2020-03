„Spodziewam się, że eurozłoty utrzyma podwyższone poziomy, a zmienność kursowa będzie znaczna. Dla inwestorów liczy się płynność, mniej cena, i jeżeli ktoś dojdzie do wniosku, że należy zamknąć pozycję na złotym, to nie będzie zastanawiał się, czy ten, czy tamten kurs jest dobry, tylko dokona transakcji” - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

W jego ocenie, działania Fedu nieco uspokoiły rynki finansowe.

„Zapewnienie linii swapowej i zapowiedź skupu długu korporacyjnego z pewnością stonowały nastroje. Czy to wystarczy? Trudno powiedzieć. Jesteśmy na łasce rynków globalnych. Warto przypomnieć, że po upadku Lehman Brothers w 2008 roku problemy z płynnością na rynku trwały około 3 miesiące” – wskazał ekspert.

RYNEK DŁUGU

Podczas poniedziałkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego panowały spadki rentowności. Do najsilniejszych doszło na krótkim końcu i środku krzywej.

Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało papiery PS0422 za 10,85 mln zł oraz odkupiło obligacje WZ0121, WZ1122, WZ0124, WZ0524 , WZ0525, WZ0126, WZ0528 i WZ1129 łącznie za 11,57 mln zł.

NBP odkupił na przetargu outright 3 serie stałokuponowych SPW za 5,6 mld zł, z czego PS0244 za 5,539 mld zł (średnia rentowność 1,0 proc.), przy maksymalnej sumarycznej ofercie odkupu 10 mld zł - wynika z danych na platformie Bloomberg. NBP odkupił ponadto PS0424 za 60 mln zł (średnia rentowność 1,21 proc.) i DS0727 za 20 mln zł (średnia rentowność 1,81 proc.).

Był to drugi w historii i ostatni w marcu przetarg skupu polskich obligacji przez NBP.

Zdaniem członka RPP Jerzego Kropiwnickiego, warto zastanowić się nad możliwością zakupu obligacji rządowych przez NBP na rynku pierwotnym - w przypadku wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych według Konstytucji RP, gdyż obecnie prawo zakazuje przeprowadzania takich operacji.

„Oczekuję presji w dół na rentowności 10-letniego długu skarbowego. Podtrzymuję swoje oczekiwania co do spadku do ok. 1,50 proc.” – powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

W przypadku krótkiego końca krzywej, w jego ocenie, dochodowość będzie oscylować wokół 1 proc., chyba, że na rynku pojawi się presja na dalsze obniżki stóp procentowych.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,736 proc. (-20 pb), a niemieckich -0,368 proc. (-3 pb).

Fed podał ok. godz. 13, że uruchomi zakup nieograniczonej liczby obligacji w celu utrzymania niskich kosztów finansowania zewnętrznego i ustanowi programy zapewniające przepływy kredytowe do korporacji, a także do władz stanowych i lokalnych.

W reakcji na informację rentowność amerykańskiego 10-letniego długu skarbowego spadła w ciągu kilku minut o prawie 10 pb. (PAP Biznes)