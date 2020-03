"Dlaczego nie zorganizować w tym roku jednego wielkiego touru? Start w Rzymie, przejazd przez Madryt, a meta w Paryżu. Wszyscy najlepsi kolarze na starcie i wspaniały sposób na zjednoczenie wszystkich ludzi w wyścigu kolarskim po tym straszliwym czasie" - napisał na Twitterze Trentin, mistrz Europy ze startu wspólnego z 2018 i wicemistrz świata z 2019 roku.

"Żeby jasno się wyrazić. Normalny czas trwania wyścigu, 21 etapów. Siedem we Francji, siedem we Włoszech i siedem w Hiszpanii. Dwa dni odpoczynku. Co najważniejsze - byłaby to impreza jednorazowa. W 2021 roku wrócilibyśmy do normalnych wydarzeń" - dodał.

30-letni Trentin, oprócz medali MŚ i ME, ma na koncie wygrane etapy w trzech największych wyścigach kolarskich na świecie. Od tego roku reprezentuje barwy CCC Team.

Pandemia koronawirusa całkowicie storpedowała tegoroczny kalendarz sportowy, również kolarski. Przełożono już m.in. wyścig Giro d'Italia, który miał się rozpocząć 9 maja.

Na przyszły rok przesunięto m.in. igrzyska olimpijskie w Tokio oraz piłkarskie mistrzostwa Europy.

Na świecie odnotowano dotychczas ponad 390 tys. zakażeń. Zmarło ponad 17 tysięcy osób. (PAP)