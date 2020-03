Grupa Kęty prognozuje ok. 70 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wzrosną o 5% r/r do 820 mln zł w I kw. 2020 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 17% r/r do 90 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie o 14% r/r do 125 mln zł w tym okresie, a szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 70 mln zł, czyli będzie wyższy o 21% r/r.

"Prognozy, popyt na wyroby grupy kapitałowej emitenta w I kwartale tego roku utrzymywał się na wysokim poziomie, co w połączeniu z efektywnością operacyjną segmentów pozwoliło zwiększyć szacowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej za I kwartał 2020 roku do ok. 820 mln zł (wzrost o ok. 5% r/r). Zarówno w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, jak i w Segmencie Systemów Aluminiowych, wzrost sprzedaży w ujęciu ilościowym skompensował wpływ niższych cen aluminium, co pozwoliło na osiągnięcie porównywalnego do zeszłego roku poziomu przychodów w tym okresie. W Segmencie Opakowań Giętkich, dzięki uruchomieniu w IV kwartale 2019 r. drugiej linii do produkcji folii BOPP, szacowany wzrost przychodów w I kwartale 2020 r. może wynieść ponad 15% r/r"- czytamy w komunikacie.

Zadłużenie netto grupy kapitałowej na 31 marca 2020 roku osiągnie według szacunków wartość ok. 660 mln zł, a więc będzie o ok. 40 mln zł niższe w porównaniu ze stanem na koniec 2019 roku, podano także.

"Zarząd emitenta informuje, że w I kwartale 2020 r. do dnia opublikowania niniejszego raportu bieżącego, grupa kapitałowa nie odnotowała istotnego wpływu skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na jej działalność operacyjną i sytuację finansową. Działania emitenta podejmowane w tym okresie koncentrowały się na zapewnieniu ciągłości funkcjonowania grupy kapitałowej, dostosowaniu działalności operacyjnej poszczególnych spółek do zaistniałej sytuacji oraz przede wszystkim na zapewnieniu ochrony pracownikom poprzez odpowiednią organizację ich pracy (w tym pracę zdalną) w celu m.in. ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem, uwzględniając zalecenia służb sanitarnych" - czytamy także.

Spółka podała ponadto, że w oparciu o wyniki po trzech kwartałach 2019 oraz niniejsze szacunki dot. IV kwartału, zarząd spodziewa się, że osiągnięte przez grupę kapitałową wyniki będą wyższe od prognoz podanych 6 lutego br. Ponieważ jednak szacowana nadwyżka nie przekracza 10%, zarząd Grupy Kęty nie będzie publikował odrębnej korekty prognoz 2019.

Decyzja o zatrzymaniu działalności przemysłowej we Włoszech może ograniczyć skalę współpracy segmentu SWW z tym rynkiem. Stanowi ona ok. 4% sprzedaży tego segmentu, podano także.

Grupa Kęty poinformowała ponadto, że w odpowiedzi na widoczne ograniczenia działalności w sektorze producentów części do samochodów i wynikające z tego tytułu czasowe wstrzymanie działalności kontrahentów spółki zależnej Aluminium Kety EMMI d.o.o. z siedzibą na Słowenii

podjęta została decyzja o wprowadzeniu czasowego, 14- dniowego ograniczenia produkcji realizowanej przez spółkę, począwszy od 24 marca 2020 roku.

"W ocenie zarządu emitenta, sytuacja ta nie będzie miała znaczącego wpływu na wyniki operacyjne i finansowe grupy kapitałowej w I kwartale 2020 r. i została uwzględniona w przedstawionych szacunkach za ten okres" - napisano w komunikacie.

Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)