Na rutynowym briefingu prasowym w Pekinie Geng oświadczył również, że prawa Yanga zostały w pełni zagwarantowane, a wizyty konsularne nie odbywały się z powodu epidemii koronawirusa. Zostaną wznowione, gdy „sytuacja ustabilizuje się i poprawi” - dodał.

Rzecznik skomentował w ten sposób protest władz australijskich, które wcześniej tego dnia ponownie zażądały uwolnienia Yanga. Został on zatrzymany w styczniu 2019 roku, a siedem miesięcy później formalnie aresztowano go pod zarzutem szpiegostwa, za które w ChRL grozi kara śmierci.

„Rząd zdecydowanie sprzeciwia się formalnemu oskarżeniu w Chinach obywatela Australii i uczonego, doktora Yang Hengjuna w związku z podejrzeniem o szpiegostwo” - napisała szefowa australijskiej dyplomacji Marise Payne w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Reutera. Zaapelowała o natychmiastowe uwolnienie Yanga.

Nie do zaakceptowania jest, że australijskim urzędnikom konsularnym odmówiono dostępu do aresztowanego do końca 2019 roku – dodała Payne, która wcześniej informowała, że Yang był w celi skuty kajdankami.

Urodzony w Chinach Yang był w przeszłości dyplomatą ChRL, ale później otrzymał obywatelstwo australijskie i rozpoczął karierę jako pisarz powieści szpiegowskich. Prowadził również bloga, na którym komentował sprawy polityczne, i był aktywny w chińskich sieciach społecznościowych, gdzie opowiadał się za demokracją.

W 2019 roku australijski prawnik aresztowanego Robert Stary ocenił postawiony mu zarzut jako całkowicie bezpodstawny. Nie jest jasne, na czyją rzecz miał on według chińskich władz szpiegować – dodał Stary, wzywając rząd w Canberze, by zabiegał o jego uwolnienie.

Sprawa Yanga wpisuje się w pogorszenie relacji chińsko-australijskich, w których tarcia występowały w ostatnim roku m.in. w związku z wypowiedziami części australijskich polityków, którzy przestrzegali przed skutkami chińskiej ekspansji i podnosili alarm w związku z obawami o chińską infiltrację w polityce czy edukacji Australii.

Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)