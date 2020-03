Ciech Soda Romania zwolni ponad 70% załogi 1 kwietnia w ramach programu odejść



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Ciech Soda Romania (CSR) - spółka zależna Ciechu - oraz oddział Ciechu w Rumunii zdecydowały o realizacji Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w odniesieniu do pracowników CSR i oddziału, podał Ciech. W efekcie finalizacji PDO 1 kwietnia br. ze spółki odejdzie ponad 70% załogi.

"Trwające od pół roku negocjacje dotyczące wznowienia dostaw pary technologicznej do rumuńskiej fabryki sody Grupy Ciech po akceptowalnej cenie, nie przyniosły do tej pory żadnych rezultatów. W związku z tym spółka Ciech Soda Romania, która nie może dłużej ponosić kosztów utrzymania pełnej załogi zakładu znajdującego się w trybie wstrzymania produkcji, została zmuszona do podjęcia decyzji odnośnie finalizacji Programu Dobrowolnych Odejść oraz zwolnień grupowych. Jednocześnie Grupa Ciech nadal analizuje możliwość budowy efektywnego źródła pary, które mogłoby powstać w ciągu najbliższych kilku lat i pozwoliłoby rumuńskiej fabryce na przywrócenie produkcji sody w perspektywie długoterminowej" - czytamy w komunikacie.

W efekcie finalizacji PDO 1 kwietnia br. ze spółki odejdzie ponad 70% załogi. W zakładzie pozostanie zatrudnionych ponad 70 osób, odpowiedzialnych za produkcję krzemianów sodu oraz konserwacje i utrzymanie instalacji do produkcji sody kalcynowanej. Pozostała część, stanowiąca ok. 13% załogi, zostanie objęta zwolnieniami grupowymi, wskazano.

"Koszty PDO oraz zwolnień grupowych w odniesieniu do załogi CSR oraz oddziału wyniosą łącznie około 12,5 mln RON i zawierają się w rezerwie na PDO uwzględnionej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za 2019 rok. Publikacja sprawozdania jest planowana na 31 marca 2020 roku. Realizacja PDO oraz rozpoczęcie procedury zwolnień grupowych kończy okres bezrobocia technicznego (przestoju), który miał miejsce w CSR od początku 2020 roku" - czytamy dalej.

Grupa Ciech nadal analizuje możliwość budowy efektywnego źródła pary, które mogłoby powstać w ciągu najbliższych kilku lat i pozwoliłoby spółce na przywrócenie produkcji sody w perspektywie długoterminowej. Ewentualne scenariusze takiego działania wykluczają jednak ponoszenie wydatków inwestycyjnych mających wpływ na bilans Grupy Ciech. Intencją Ciech jest nawiązanie współpracy przy tym projekcie z zewnętrznym partnerem, odpowiedzialnym za budowę i utrzymanie nowego źródła pary, a także z władzami, celem uzyskania pomocy rządowej i uruchomienia mechanizmów wsparcia przewidzianych przez Unię Europejską, podano także.

Spółka Ciech Soda Romania czasowo wstrzymała produkcję 18 września 2019 roku i przeszła w tryb stand-by. Decyzja ta była konsekwencją wypowiedzenia przez elektrociepłownię CET Govora, jedynego dostępnego dostawcę pary technologicznej, umowy na dostawy tego surowca, niezbędnego do produkcji sody. Zaproponowane przez dostawcę w trakcie wielomiesięcznych negocjacji nowe ceny pary uniemożliwiały spółce prowadzenie rentownej działalności, przypomniano.

"W ciągu ostatnich miesięcy spółka prowadziła intensywny dialog z lokalnymi partnerami, a także z przedstawicielami rumuńskiego rządu. Niestabilna sytuacja polityczna w Rumunii, gdzie w tym okresie doszło kilkukrotnie do zmiany rady ministrów, utrudniała prowadzenie zaawansowanych rozmów. Na brak postępów w negocjacjach wpłynęła również w ostatnich tygodniach pandemia koronawirusa, wpływająca na obecną i przyszłą sytuację gospodarczą Rumunii" - podsumowano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)