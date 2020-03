Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą, w przypadku zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły z powodu zagrożenia koronawirusem, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Na podstawie decyzji o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do świąt wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 roku.

W tej sytuacji - wskazano w komunikacie ZUS - rodzice, którym kończy się dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy, mogą złożyć wniosek o wypłatę świadczenia na kolejny okres taką samą drogą jak dotychczas. Zostanie on rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach - w takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Aby go uzyskać, należy wypełnić formularz, który jest na stronie ZUS - Z-15A i oświadczenie o zamknięciu placówki. Jednak, jak wskazuje ZUS, po wejściu w życie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać oświadczenie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować pracodawcę, zleceniobiorca - zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą ZUS - przypomniano w komunikacie. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk