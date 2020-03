Unimot miał 0,41 mln zł zysku netto, 68,74 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Unimot odnotował 60,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wyniki za rok 2019 są wyraźnie lepsze niż początkowo oczekiwaliśmy. Sprzyjało nam otoczenie zewnętrzne, które bardzo efektywnie wykorzystaliśmy. Największy udział we wzrostach zanotował biznes oleju napędowego i biopaliw - po raz pierwszy w naszej historii sprzedaliśmy ponad milion metrów sześciennych paliw i biopaliw. Bardzo mnie cieszy, iż historycznie dobre wyniki Grupy Unimot wsparły także segmenty LPG (odnotowując rekordowe wolumeny i najwyższą EBITDA), energii elektrycznej (również odnotowując rekordowe wolumeny i najwyższą EBITDA), produktów asfaltowych (pozytywnie zamykając rok pomimo tylko 4 miesięcy działalności) i spółki gazowe (które stały się dochodowe)" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.



Zysk operacyjny wyniósł 68,74 mln zł wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 450,18 mln zł w 2019 r. wobec 3 367,46 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Grupy Unimot w 2019 r. wyniosły 4 445,4 mln zł (wzrost o 31,9% r/r). Skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 63,7 mln zł (wzrost o 102,6% r/r) i jest to najwyższy wynik w niemal 30-letniej historii Grupy. Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto [ogółem] w wysokości 59,9 mln zł, a zysk netto Unimot S.A. wyniósł 53,8 mln zł. W samym IV kwartale 2019 r. skonsolidowane przychody wyniosły 1 306,3 mln zł, a skonsolidowana EBITDA skorygowana 17,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Dzięki bardzo dobrym wynikom Grupa Unimot może pochwalić się także niezwykle pozytywnymi poziomami wskaźników finansowych na koniec 2019 r., podkreślono także. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,45, a wskaźnik pokrycia odsetek 6,92. Wskaźnik ROCE to obecnie poziom 26,4%, wyraźnie wyższy niż zakładany w strategii (15,0%).

Rok 2019 był dla Grupy Unimot także bardzo intensywny w obszarze rozwoju nowych biznesów. W połowie roku zrealizowano pierwsze dostawy olejów pod marką AVIA do Chin oraz otwarto pierwsze stacje paliw w sieci AVIA na Ukrainie. W sierpniu 2019 r. do Grupy Unimot dołączył zespół specjalistów z obszaru importu i sprzedaży krajowej produktów asfaltowych, który przez ostatnie lata wypracował istotną pozycję w tym segmencie rynku w Polsce i już w minionym roku pozytywnie kontrybuował do wyników Grupy. Ponadto, Grupa weszła w mikromobilność poprzez objęcie udziałów w spółce Green Electricity Sp. z o.o., operatorze platformy blinkee.city, która w Polsce i kilku krajach europejskich oferuje usługi wynajmu elektrycznych skuterów i hulajnóg, przypomniano.

"Mimo ostatnich wydarzeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, na rok 2020 patrzymy z umiarkowanym spokojem. Na bieżąco obserwujemy i analizujemy wydarzenia na globalnych rynkach paliw, a także zmiany na rynku krajowym. Dopuszczamy możliwość spadku sprzedaży zwłaszcza w II kwartale 2020 r., ale szacujemy, że w kolejnych miesiącach pandemia może mieć jedynie niewielki negatywny wpływ na nasz główny biznes, czyli handel olejem napędowym. Nie wykluczony jest również bardziej optymistyczny scenariusz, iż Unimot może również stać się beneficjentem zmian rynkowych, które zachodzą lub zajdą w wyniku rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wprowadzanych przez władze ograniczeń. Podtrzymujemy prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowana na rok 2020" - dodał Sikorski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 53,83 mln zł wobec 2,2 mln zł straty rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

