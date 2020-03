Wniosek został już złożony do państwowego banku rozwoju KfW – poinformowała w czwartek agencja dpa powołująca się na branżowe pismo „FVW”. Powodem mają być „niepewności w wyniku światowego kryzysu epidemii koronawirusa, które objęły również PGL, polski holding i właściciela LOT-u” - podała agencja. Condor nie skomentował w czwartek tych doniesień.

„Przyjęta przez wierzycieli procedura parasola ochronnego nie jest jeszcze prawomocna, a uzgodnione przejęcie nie może zostać zawarte. Condor twierdził do tej pory, że nic nie stoi na przeszkodzie transakcji z PGL” - napisała agencja.

Poręczycielami pożyczki z KfW są rząd federalny i kraj związkowy Hesja. Planowo kredyt powinien zostać spłacony do 15 kwietnia br. Obecnie prawie wszystkie maszyny Condora są w użyciu, ponieważ firmę zaangażowano do akcji organizowania powrotów niemieckich obywateli do kraju z powodu pandemii COVID-19.

Agencja dpa dodała, że firma przygotowuje się do skierowania większości pracowników na program pracy skróconej.

Z Lipska Łukasz Grajewski (PAP)