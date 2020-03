QubicGames przekaże część przychodów z II kw. na walkę z koronawirusem



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - W ramach walki z pandemią COVID-19 QubicGames przekaże 20% przychodów uzyskanych w II kw. 2020 roku z tytułu sprzedaży wszystkich gier pomniejszonych o prowizje, opłaty licencyjne i podatki, w tym premierowych gier na konsole Nintendo Switch - "HyperParasite", "Tharsis", "Gravity Rider Zero", "DEX" oraz z kampanii realizowanej na 16-lecie QubicGames, która odbędzie się w maju 2020 r., obejmującej promocję ponad 30 gier na Nintendo Switch, podała spółka. Dodatkowo spółka przekaże 100% przychodów uzyskanych w II kw. 2020 roku z tytułu sprzedaży własnych gier "Robonauts" i "Geki Yaba Runner" w wersjach na konsole Nintendo Switch, PS4 oraz z wersji na komputery PC, pomniejszonych o prowizje i podatki.

"Do walki z koronawirusem użyjemy wszystkich dostępnych sił. Chcemy przekazać część przychodów nie tylko z gier już wydanych, ale także z nowych tytułów oraz z planowanej na maj kampanii 16-lecia QubicGames. Walczymy teraz z czasem, żeby jak najszybciej przygotować specjalne wersje gier 'Robonauts' i 'Geki Yaba Runner' na platformę Steam, z których planujemy przekazać 100% przychodów. Umożliwi nam to aktywację graczy nie tylko Nintendo Switch czy PS4, ale także PC" - powiedział prezes Jakub Pieczykolan, cytowany w komunikacie.

Pozyskana suma zostanie rozdzielona pomiędzy międzynarodowe organizacje i fundacje prowadzące walkę z pandemią COVID-19, w tym WHO, a polskie szpitale. Wydawca działający w Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu już teraz wesprze polską służbę zdrowia poprzez przekazanie im 22 000 szt. certyfikowanych, profesjonalnych maseczek o wartości wynoszącej ponad 300 tys. zł, podano również.

"Maseczki dla polskich szpitali zostały już zamówione i w najbliższych dniach powinny przylecieć z Chin. Liczymy, że już za kilka - kilkanaście dni będziemy mogli je niezwłocznie rozdysponować do polskich placówek, które pilnie potrzebują wsparcia w takiej postaci" - dodał prezes.

"Niezaprzeczalnym faktem jest, że branża gier wideo jest jednym z beneficjentów globalnej kwarantanny, ponieważ ludzie zamknięci w domach sięgają po wirtualną rozrywkę. Dlatego naszym moralnym obowiązkiem jest wsparcie walki z pandemią COVID-19, w szczególności służby zdrowia, w nierównej walce z koronawirusem" - podsumował Pieczykolan.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)