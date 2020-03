Ringier Axel Springer osiągnął minimalny próg zapisów w wezwaniu na MZN Property



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Minimalna liczba akcji objętych zapisami w wezwaniu Ringier Axel Springer Media na sprzedaż akcji MZN Property została osiągnięta, podał wzywający.

"Wzywający niniejszym informuje, że według stanu na dzień 25 marca 2020 r. w wezwaniu zostało objętych zapisami powyżej 28 035 626 akcji spółki, to jest powyżej 66% akcji spółki, uprawniających do ponad 28 035 626 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących ponad 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Oznacza to, że został osiągnięty minimalny próg zapisów, o którym mowa w punktach 6 i 30 Wezwania, a tym samym w dniu 25 Marca 2020 r. został spełniony jeden z warunków wezwania" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec lutego Ringier Axel Springer Media AG ogłosił wezwanie na 100% akcji spółki MZN Property po cenie 1,97 zł za sztukę. Podmiotem pośredniczącym jest Pekao Investment Banking. Przyjmowanie zapisów miało trwać od 23 marca do 24 kwietnia.

11 marca MZN Property ocenił, że ogłoszone wezwanie na 100% akcji po cenie 1,97 zł za sztukę akcji pozostanie bez istotnego wpływu na dotychczasową działalność, a cena w wezwaniu jest godziwa.

MZN Property jest właścicielem budowanej wokół serwisu Morizon.pl platformy nieruchomościowo-finansowej OneStopShop, która ułatwia użytkownikom proces transakcji na rynku nieruchomości. Platforma udostępnia funkcjonalności w zakresie sprzedaży oraz wyszukiwania i finansowania nieruchomości. Najważniejszym i największym serwisem nieruchomościowym Grupy jest Morizon.pl. W skład Grupy MZN Property wchodzą m.in. spółki Grupa Morizon, Lendi (pośrednictwo finansowe) i Finpack (m.in. software). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2017 r.

(ISBnews)