Agencja Reutera opisuje w czwartek fabrykę odzieży w mieście Wenzhou na wschodzie Chin, której udało się w lutym ściągnąć z powrotem część robotników napływowych i wznowić produkcję. W ciągu ostatniego tygodnia zamówienia odwołało lub opóźniło jednak wielu klientów z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Pod koniec stycznia, gdy epidemia koronawirusa dotyczyła głównie Chin, władze tego kraju wprowadziły surowe środki kwarantanny, zamykając fabryki i ograniczając milionom mieszkańców możliwość przemieszczania się po kraju. Dla eksporterów oznaczało to poważne trudności z realizacją zamówień.

Teraz sytuacja się odwróciła: w Chinach, według oficjalnych danych, epidemia została praktycznie wygaszona, ale zagraniczne zamówienia są odwoływane, ponieważ koronawirus uderzył w gospodarki partnerów handlowych ChRL.

„Bezprecedensowe wstrzymanie normalnej aktywności gospodarczej w Europie, USA i coraz większej liczbie rynków wschodzących z pewnością spowoduje dramatyczny spadek chińskiego eksportu, prawdopodobnie w granicach 20-45 proc. z roku na rok w drugim kwartale” - ocenił cytowany przez Reutera analityk z firmy Gavekal Dragonomics, Thomas Gatley.

Pandemia wywołuje również problemy z zaopatrzeniem. Dyrektor fabryki odzieży w Wenzhou Shi Xiaomin powiedział, że jego włoski dostawca materiału w niedzielę zawiesił działalność. Obecne zapasy wystarczą tylko do końca kwietnia.

Shi zamierza zmniejszyć produkcję, a być może całkowicie ją wstrzymać. Poinformował również ok. 50 pracowników, którzy wciąż nie wrócili z prowincji Hubei – pierwotnego ogniska pandemii – że powinni poszukać sobie pracy gdzie indziej. „Wiemy, że nie jest to dobry rok, i że następny będzie lepszy, ale pytanie brzmi, ile fabryk przetrwa do przyszłego roku?” - powiedział.

W czasie epidemii w Chinach rząd zapowiadał, że postara się nie dopuścić do zwolnień pracowników na dużą skalę. Według Reutera zwolnienia byłyby problemem dla Komunistycznej Partii Chin (KPCh) zwłaszcza w bieżącym roku, gdy według ogłoszonych planów PKB i dochód rozporządzalny mieszkańców ma osiągnąć wartość dwukrotnie wyższą niż przed dekadą.

Bezrobocie w chińskich miastach wynosiło w lutym 6,2 proc. i było o jeden punkt procentowy wyższe niż pod koniec 2019 roku. Zdaniem analityka z Economist Intelligence Unit (EIU) Dan Wanga, może ono w tym roku wzrosnąć nawet o kolejne 5 punktów procentowych, co przekłada się na dodatkowe 22 mln bezrobotnych. Kolejne 103 mln pracowników mogą stracić 30-50 proc. wynagrodzeń – ocenił Wang.

Chińskie ministerstwo handlu oświadczyło w czwartek, że pandemia wpłynęła na import do Chin takich towarów jak maszyny elektryczne, sprzęt transportowy oraz paliwa i chemikalia. Przedstawiciele resortu zapowiedzieli przy tym, że Chiny będą w dalszym ciągu poszerzać import paliw i produktów rolno-spożywczych. Na konferencji prasowej oświadczyli również, że rząd będzie stymulował lokalne władze regionów do uruchomienia środków wsparcia sprzedaży samochodów i pojazdów elektrycznych.

