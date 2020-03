BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) spadł o 2,6 pkt w marcu



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 2,6 pkt m/m w marcu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Wskaźnik odnosi się do tendencji w gospodarce, które rysowały się przed wybuchem epidemii koronawirusa za wyjątkiem składowej, tj. indeksu WIG, podało biuro.

"Nagłe tąpnięcie gospodarki oraz ewentualną recesję, która zagraża niemal każdej gospodarce świata, poprzedziły w przypadku Polski silne sygnały o nadchodzącym spowolnieniu. Spadające zamówienia, rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzrost inflacji, spowodowały, że wiele przedsiębiorstw już od dłuższego czasu borykało się z problemami a gospodarstwa domowe wobec wzrostu cen ograniczały popyt" - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu oceniają, że jeśli porównać wpływ obecnej pandemii do skutków wojen, to na ogół po ostrym załamaniu nadchodził okres szybkiego wychodzenia z kryzysów powojennych.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w marcu 2020 roku trzy uległy pogorszeniu, cztery pozostały na poziomie zbliżonym do wartości sprzed miesiąca, jedna uległa poprawie.

"Największy wpływ na spadek wskaźnika miały notowania na warszawskim parkiecie. Wartości WIG to jedyna składowa, która objęła pierwsze tygodnie epidemii i odnotowała jej negatywne i gwałtowne skutki. Podstawowy indeks WIG spadł w ciągu miesiąca o ponad 20%. Jednak słabe nastroje na giełdzie panowały już od ponad dwóch lat. Wiele spółek wycofywało się z giełdy a wśród inwestorów dominowała powściągliwość" - napisano dalej.

(ISBnews)