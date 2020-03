Cherrypick Games liczy na powrót do wzrostów w tym roku, m.in. dzięki pasjansowi



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews/ ISBtech.pl) - Cherrypick Games chce w tym roku wrócić na falę wzrostową, dzięki m.in. globalne wydaniu gry z gatunku pasjans "Solitaire: Wildlife Adventures", poinformował ISBtech prezes Marcin Kwaśnica. W związku z koronawirusem obawia się potencjalnych długofalowych zmian trendów konsumenckich i ewentualnego ograniczenia wydatków na sferę rozrywki.

"Najważniejszym celem na ten rok jest na pewno globalne wydanie gry 'Solitaire: Wildlife Adventures' (w różnych odsłonach) na platformy mobilne. Jako firma chcemy ponownie wrócić na falę wzrostową, w co osobiście mocno wierzę" - powiedział ISBtech.pl Kwaśnica.

Obecnie studio pracuje nad grami "Solitaire: Wildlife Adventures" oraz "Crime Stories".

"Obie gry są obecnie w fazie testów, ale na różnych etapach. Planujemy je wydać odpowiednio - w 2020 oraz na przełomie 2020/2021. Co ciekawe, 'Solitaire' powstaje w kilku odsłonach. Będzie wersja mobilna iOS, Android, Amazon oraz wersja na komputery z systemem macOS. Pracujemy równocześnie nad specjalną wersją eSport, z którą wiążemy duże oczekiwania. O tym będziemy mogli poinformować już niebawem" - dodał prezes.

Do tej pory spółka samodzielnie wydawała swoje gry, ale - jak wskazał prezes - są rozmowy z potencjalnymi kontrahentami.

"Zainteresowanie naszym pasjansem jest spore. Z kolei 'Crime Stories' jest w fazie soft launch. Bardzo dokładnie ją testujemy, na bieżąco usprawniamy oraz dodajemy nowe historie" - wskazał Kwaśnica.

Podkreślił, że operacyjna działalność spółki nie została zakłócona wskutek stanu epidemii.

"W niespełna dwa dni zmieniliśmy tryb pracy na prawie całkowicie zdalny. W naszym warszawskim biurze oprócz Zarządu pracuje w trybie stacjonarnym tylko jedna osoba. Jeśli taka sytuacja miałaby trwać dłużej niż trzy miesiące, to prawdopodobne jest, że odczujemy spadek efektywności prac developerskich oraz B+R. Po prostu, całości prac artystycznych lub badawczych nie da się wynieść do chmury. Osobiście bardziej obawiam się długofalowych zmian trendów konsumenckich i ograniczeniu wydatków na sferę rozrywki i kultury. Największym zagrożeniem dla całego sektora gamingu w Polsce jest schłodzenie zapału inwestorów i instytucji finansowych, które do tej pory bardzo aktywnie pomagały większości polskich firm growych. Czas pokaże, jak sytuacja będzie wyglądała w przyszłości" - podsumował prezes.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ ISBtech.pl)