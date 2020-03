Dodała, że automatycznie w czasie epidemii i 60 dni po niej będą przedłużone wizy i pozwolenia na pracę dla cudzoziemców

Emilewicz powiedziała, że w pakiecie tarczy antykryzysowej znalazły się rozluźnienia wymogów wynikających z Prawa zamówień publicznych.

"Wiele inwestycji nie będzie mogło być dokończonych w terminach wynikających z umów, właśnie ze względu na trwający stan epidemii. Znosimy zatem (...) kary ustawowe związane z nieterminiową realizacją zleceń, bądź usług" - powiedziała Emilewicz uzasadniając projekt ustaw tworzących tarczę antykryzysową.

"Przedłużamy także i adresujemy problemy związane z rynkiem pracy - mamy na polskim rynku pracy prawie 2 mln cudzoziemców, którzy są poważną tkanką tego rynku. W sposób automatyczny przedłużeniu ulegają wizy, pozwolenia na pobyt, pozwolenia na pracę do czasu trwania epidemii, oraz 60 dni po jego zakończeniu" - wyjaśniła.

Dodała, że jednocześnie rząd wprowadza rozwiązania dla wynajmujących powierzchnie w sklepach wielkopowierzchniowych i galeriach handlowych - obiektach, które dzisiaj są zamknięte z powodu koronawirusa.

"Wprowadzamy rozwiązanie zgodnie z którym - na mocy dzisiejszego prawa wiemy, że stan, w którym dziś jesteśmy, zwalnia z obowiązków prawnych najemców - tymi obowiązkami jest płatność czynszu. Dodajemy dodatkowo takie elementy, które sprawią, że po zakończeniu tego stanu, w sposób automatyczny będą wygasać podpisane dzisiaj umowy i najmujący będą podpisywać nowe umowy" - zaznaczyła. Dodała, że na mocy nowych umów "pierwsze miesiące będą obłożone niższym czynszem, niż przed czasem wirusa". "Dajemy w ten sposób szanse tym branżom, tym firmom, które dzisiaj nie moga prowadzić swojej działalności" - oceniła.

Dodała, że w zakresie "nowych obowiązków, które miały wejść w życie w tym roku, znosimy, lub przesuwamy część z nich". Wyjaśniła, że czas wejścia w życie JPK VAT, które miało wejść w życie od 1 kwietnia br. zostanie przesunięty na koniec lipca br, a wejście w życie bazy danych odpadowych - nowych obowiązków administracyjnych dla wszystkich przedsiębiorców zostanie przesunięty na koniec roku.

Emilewicz zapowiedziała także dopuszczenie możliwości elastycznych zmian planów finansowych Agencja Rezerw Materiałowych oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, które "mierzą się dziś z problemami rozprzestrzeniania się wirusa".

Sejm zajął się w piątek rządowymi projektami ustaw tworzących tarczę antykryzysową. Tarcza opiera się na pięciu filarach: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych.

Tarcza to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB. (PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz