Ukraina: Piekarze proszą władze o ograniczenie eksportu produktów zbożowych

Źródło: PAP

Wzrost cen pszenicy doprowadzi w najbliższym czasie do zdrożenia pieczywa nawet o 15-20 proc. - prognozują ukraińskie stowarzyszenia piekarzy i młynarzy, które zwróciły się do władz o wprowadzenie czasowego ograniczenia eksportu produktów zbożowych, by utrzymać obecne ceny.