"Od 31 marca papier w +Moim Prądzie+ staje się przeszłością. Kanał elektroniczny na gov.pl to sposób na szybsze uzyskanie pieniędzy na domową fotowoltaikę" - podkreślił prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

Fundusz wyjaśnił, żeby złożyć wniosek online należy mieć profil zaufany założony np. dzięki bankowości elektronicznej lub e-dowód. Papierowe wnioski o dotacje będzie można składać tylko do 30 marca br. Zmiana ta nie dotyczy agregatorów (instalatorów PV), z którymi NFOŚiGW ma podpisane umowy o współpracy.

Od 21 października ub.r. wnioski o dotacje można było składać również on-line. Z tego kanału - jak informuje Fundusz skorzystało ponad 12,7 tys. osób.

"Kanał elektroniczny jest efektywniejszy, a budowa przez NFOŚiGW systemu informatycznego, do którego wpadają wnioski elektroniczne powoduje, że obsługa tych wniosków nie stwarza większych problemów. A to przekłada się wprost na tempo obsługi klientów" - tłumaczy prezes Funduszu.

Zwrócił uwagę, że w grudniu ub.r. – pod koniec pierwszego naboru – Fundusz "zalany został lawiną" niekompletnych lub nieczytelnych papierowych wniosków, których wyjaśnianie zajmuje dużo czasu.

Program dopłat mikroinstalacji fotowoltaicznych (od 2 do 10 kW) ruszył na przełomie sierpnia i września ub.r. Zakłada on dopłaty do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych w wysokości 5 tys. zł. Od 13 stycznia trwa drugi nabór wniosków. Potrwa on do 18 grudnia.

Fundusz poinformował, że według stanu na 26 marca do NFOŚiGW wpłynęło łącznie 21 tys. wniosków, w tym ponad 14,2 tys. papierowych oraz ponad 6,7 tys. elektronicznych.

"Już ponad 10 tys. wniosków jest na różnym etapie weryfikacji, z czego prawie 5 tys. wniosków elektronicznych zostało już ocenionych, w tym ok. 4 tys. pozytywnie, a pozostałe wymagają uzupełnień" - dodał NFOŚiGW. (PAP)

autor: Michał Boroń