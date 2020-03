Prezes PKN Orlen: Przeznaczamy kolejne 60 mln zł na walkę z koronawirusem



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Przeznaczamy kolejne 60 mln zł na walkę z koronawirusem, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Jesteśmy z Polakami na dobre i na złe. Dzisiaj dotarł pierwszy transport ok. 1,6 mln z 7 mln masek, które przekażemy do Agencji Rezerw Materiałowych i fundacji. Przeznaczamy kolejne 60 mln zł na walkę z #koronawirus.em. Dziękujemy za wsparcie PAD, PMM, PJS" - napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze w niedzielę.

W czwartek spółka podała, że Fundacja Orlen zwiększyła do 10 mln zł (z wcześniejszych 6 mln zł) pomoc dla szpitali walczących z epidemią koronawirusa. Jak wówczas informowano, pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby placówek, głównie na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej. Wsparcie przyspieszy diagnozowanie oraz leczenie zakażonych osób, a także zwiększy bezpieczeństwo lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)