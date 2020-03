CI Games miało 2,88 mln zł straty netto, 1,05 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - CI Games odnotowało 2,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 22,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"CI Games w ubiegłym roku konsekwentnie realizowało swoją strategię. Największe inwestycje zostały poniesione na produkcję najnowszej gry snajperskiej 'Sniper Ghost Warrior Contracts'. Część środków została wydana na produkcję gry 'Lords of the Fallen 2' oraz poprzez spółkę zależną United Label - na gry indie niezależnych producentów. W 2019 CI Games sprzedała ponad 1,7 mln sztuk gier na PC i konsole osiągając 47,5 mln zł przychodów ze sprzedaży za cały ubiegły rok i wypracowując zysk brutto w wysokości 0,2 mln zł" - napisał prezes Marek Tymiński w liście załączonym do raportu rocznego.

"IV kwartał 2019 przyniósł 37,5 mln zł przychodów oraz 9,5 mln zł zysku brutto. Te wyniki pokazują, że CI Games ma duże szanse stać się stosunkowo szybko rosnącą, ale również cyklicznie dochodową spółką. Wierzę, że przełoży się to na częstsze wydania istotnych tytułów i zapewni im odpowiednią jakość. Jest to możliwe szczególnie z uwagi na fakt, iż nie staramy się konkurować z wielkimi grami AAA, a obecny poziom kompetencji wśród naszej kadry zarządzającej produkcją gier jest na wysokim poziomie. Pozwala to skutecznie zarządzać projektami w aspekcie kosztów, terminów i jakości" - dodał prezes.



Zysk operacyjny w 2019 r. wyniósł 1,05 mln zł wobec 22,38 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,48 mln zł w 2019 r. wobec 21,99 mln zł rok wcześniej.

"Przychody netto ze sprzedaży grupy wyniosły 47,5 mln zł w 2019 i były ponad dwukrotnie wyższe od przychodów osiągniętych w 2018 ze względu cykliczność działalności grupy powiązanej z premierami nowych gier. Premiera 'SGWC' miała miejsce w listopadzie 2019 r. i w związku z tym wyniki za 2019 r. zawierają przychody ze sprzedaży nowej gry wygenerowane w okresie ok. 5 tygodni natomiast zdecydowana większa część kosztów sprzedaży (zwłaszcza marketingowych) została poniesiona w całym 2019 r. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów wyniosły 29 mln zł w 2019 r. (17,2 mln zł w 2018 r.) z czego największa część stanowiła amortyzację gier 'SGWC' i 'SGW 3', koszty produkcji fizycznych nośników oraz część kosztów produkcji, które nie zostały skapitalizowane na pracach rozwojowych. Koszty sprzedaży wzrosły z 4,9 mln zł w 2018 r. na 13,5 mln zł w 2019 w wyniku działań marketingowych związanych z premierą gry m.in. uczestnictwa w międzynarodowych targach E3 w Stanach Zjednoczonych, GDC w Niemczech, produkcji trailerów 'SGWC' i kampanii marketingowej przed premierą. Dodatkowo Grupa ponosiła koszty działalności wydawniczej (wynoszące 1,6 mln zł w 2019 r.) przy równoczesnym jeszcze braku sprzedaży gier z portfela indie" - czytamy w raporcie.

Rentowność sprzedaży w 2019 r. wyniosła 38,9%, co oznacza wzrost w porównaniu do 2018 r. wynikającej z premiery. Rok w którym odbywa się premiera nowej gry odnotowuje większe przychody ze sprzedaży oraz charakteryzuje się wyższą marżowością ponieważ nowe gry osiągają wyższe ceny. W kolejnych latach ceny "starych" tytułów spadają, co wpływa na spadek rentowności, wyjaśniono.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 2,01 mln zł wobec 21,51 mln zł straty rok wcześniej.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).



(ISBnews)