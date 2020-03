Morawiecki: Rozpoczyna się kryzys o charakterze globalnym



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Rozpoczyna się kryzys o charakterze globalnym, który przeora całą gospodarkę światową, europejską i polską powiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Sytuacja, przed którą stajemy to sytuacja bezprecedensowa. Rozpoczyna się kryzys o charakterze globalnym, który przeora całą gospodarkę światową, europejską i polską. Stoimy wobec wyzwań, przed którymi nasi poprzednicy nie stawali" – powiedział Morawiecki podczas senackiej debaty nad pakietem tzw. Tarczy antykryzysowej.

"Ten kryzys, który się zbliża ma charakter specyficzny (…) On nie dotyczy strony tylko podażowej bądź popytowej. Często ekonomiści określają to albo jako asymetryczny szok popytowy, albo kryzys surowcowy, albo kryzys finansów publicznych jak w 2011 i 2012, albo kryzys sektora finansowego jak w 2007-08" – tłumaczył premier.

Zaznaczył, że obecny kryzys jest zupełnie inny, ponieważ "w niespodziewany dla kogokolwiek sposób dotknął bardzo głęboko samej tkanki gospodarczej; dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i obywateli, samorządów, budżetów państw i organizacji międzynarodowych, wszystkich w jednakowym stopniu".

Morawiecki zaznaczył, że prognozy dla gospodarki niemieckiej wskazują, że będzie ona w recesji na poziomie 5 - 10% PKB, niespotykanym od czasu II wojny światowej. Przypomniał, że Niemcy są głównym partnerem handlowym Polski.

Z kolei prognozy dotyczące gospodarki w Stanach Zjednoczonych pokazują, że może być ona II kwartale 2020 roku w recesji na poziomie -18 bądź -14%. "To jest recesja nieporównywalna z czymkolwiek od 1929 i 1930 roku" – powiedział takż premier.

