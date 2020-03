Prezydent pytany o możliwość masowych zwolnień w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, odpowiedział, że takim zwolnieniom ma zapobiegać rządowa "tarcza antykryzysowa". uchwalonym pod koniec ubiegłego tygodnia przez Sejm pakietem antykryzysowym w skład którego wchodzą ustawy, zajmuje się w poniedziałek Senat.

"Mamy nadzieję, że dzięki tej sumie różnych rozwiązań, jakie są zaproponowane w tarczy antykryzysowej, która podkreślam będzie modyfikowana, jeśli będzie taka potrzeba, po to, żeby była jak najdoskonalsza, dobrze funkcjonowała i niosła pomoc, dzięki tym rozwiązaniom, to jeśli ktoś nawet przejściowo straci pracę, to że będzie mógł do niej wrócić" - dodał prezydent.

Prezydent został także zapytany o zakupy sprzętu medycznego i ochronnego z Chin. Odpowiedział, że jest to efekt przede wszystkim działań polskich firm, które o takie zakupy wystąpiły. Zapewniał, że będą zamawiane kolejne partie sprzętu z Chin i podkreślił, że powstaną także polskie linie produkcyjne

Pytany natomiast o kwestię ewentualnego odgórnego regulowania cen niektórych towarów, odparł, że ma to zapobiec nieuczciwym praktykom, w tym "zjawiskom patologicznym", jakimi są próby zarobienia dużych pieniędzy na najpotrzebniejszych środkach ochrony osobistej. (PAP)

autor: Mateusz Roszak