Minister środowiska Michał Woś był we wtorek gościem Radiowej Jedynki, gdzie mówił m.in. o "Zielonym Ładzie". "Zielony Ład" stawia przed UE zadanie, by Europa stała się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem do 2050 r.

"Apeluję do Unii Europejskiej - +Zielony Ład+ nie ma szans wejść, a na pewno nie w tym półroczu. To jest po prostu nierealne z racji kryzysu, który przed nami" - ocenił minister.

"Obywatele będą oczekiwali tego, żeby gospodarki jak najszybciej wróciły do normalnego poziomu i do normalnego działania, a w tym gorsecie, przy tych sztywnych ramach, przy tych propozycjach, które w ramach nowego +Zielonego ładu+ próbowała przeforsować Komisja Europejska, to jest po prostu nierealne. Wielu przywódców europejskich to już teraz widzi, to już teraz wie" - podkreślił.

W jego ocenie "urzędnicy europejscy w pierwszej fazie" nie będą chcieli określić, czy taka jest sytuacja czy nie. "To jest raczej poza sporem, w kuluarach wszyscy mówią o tym, że europejski +Zielony Ład+ jest nie do utrzymania w ramach tej propozycji, którą przedłożył pan (Frans - przyp. PAP ) Timmermans (wiceszef KE - PAP) i takie są realia" - zaznaczył.

