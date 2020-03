Gowin: rok akademicki zostanie przedłużony, jeśli w maju uczelnie nie wrócą do normalnego funkcjonowania

Źródło: PAP

Jeżeli uczelnie nie wrócą do normalnego funkcjonowania w maju, to z całą pewnością rok akademicki będzie musiał być wydłużony - zasugerował we wtorek szef resortu nauki Jarosław Gowin. Dodał, że w związku z epidemią koronawirusa MNiSW pracuje nad przedłużenie grantów i ich rozliczeń.