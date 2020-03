Prezes GPW: Należy przyspieszyć realizację Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - W obecnej sytuacji zasadne jest przyspieszenie realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), choć możliwa jest korekta priorytetów, uważa prezes GPW Marek Dietl.

"[SRRK] Ma ogromny sens. Zasadne jest przyśpieszenie jej realizacji, choć możliwa jest korekta priorytetów. Dla mnie najwyższym jest teraz szybkie wprowadzenie nowego instrumentu obligacji rozwojowych" - powiedział Dietl podczas czatu inwestorskiego SII.

Podkreślił, że SRRK zakłada nieobjęcie obligacji rozwojowych podatkiem od zysków kapitałowych.

SRRK przewiduje wprowadzenie obligacji rozwojowych, które pozwolą na stworzenie dodatkowego źródła finansowania infrastruktury regionalnej i ogólnokrajowej.

Według prezesa GPW, Polska ma szanse na odbicie gospodarcze po pandemii w kształcie litery V.

"Rynkami finansowymi nadal będą rządzić globalne trendy, a wpływ koronawirusa na cykl gospodarczy jest niewątpliwy. Polska ma duże szanse, by aktywność w realnej gospodarce miała kształt litery V, choć będzie to odzwierciedlone w indeksach dopiero w dłuższej perspektywie, gdy w skali globalnej zmniejszy się niepewność" - powiedział Dietl podczas czatu.

Minister finansów Tadeusz Kościński powołał z 6 marca 2020 r. Antoniego Repę na pełnomocnika do spraw SRRK. Głównym zadaniem pełnomocnika będzie realizacja 90 postulatów przewidzianych w SRRK, co ma zapewnić większą popularność rynku kapitałowego i sprawić, że będzie postrzegany jako miejsce do lokowania oszczędności.

Celem SRRK jest m.in. poprawa dostępu do finansowania dla krajowych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm. Chodzi o obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału, co przyczyni się do długoterminowego rozwoju polskiej gospodarki.

(ISBnews)