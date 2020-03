PKP Cargo zwiększyło przewozy wg masy o 4,3% m: m w lutym



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Grupa PKP Cargo przewiozła w Polsce 7,2 mln ton towarów w lutym 2020 r. (4,3% m/m), przy pracy przewozowej wynoszącej 1,8 mld tkm (6,9% m/m), podała spółka.

"Nieprzerwanie od grudnia 2018 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce kurczy się r/r. Jednocześnie w lutym 2020 roku dynamika spadku r/r była najniższa od lipca 2019, a w wartościach bezwzględnych wolumen przewozów wyniósł 17,8 mln ton (-5,4% r/r). Po raz pierwszy od października 2019 roku wolumen przewozu rynku zwiększył się natomiast w ujęciu miesiąc do miesiąca (+4,3% m/m), m.in. z uwagi na drugi z rzędu miesięczny wzrost produkcji przemysłowej m/m (+2,2% po +4,5% w styczniu 2020). Wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce praca przewozowa pozostaje w trendzie spadkowym r/r od kwietnia 2019 roku. W lutym 2020 praca przewozowa skurczyła się r/r w najmniejszym stopniu od lipca 2019 roku i wyniosła 4,0 mld tkm (-8,8% r/r). Analogicznie jak w ujęciu masy towarowej, praca przewozowa rynku również zwiększyła się w ujęciu miesiąc do miesiąca (+6,5%)" - czytamy w komunikacie przewoźnika.

W okresie styczeń-luty 2020 roku koleją w Polsce przetransportowano łącznie 34,8 mln ton ładunków (-8,9% r/r), a praca przewozowa wykonana przez kolej była równa 7,8 mld tkm (-12,2%), podano także.

W ujęciu miesiąc do miesiąca Grupa PKP Cargo odnotowała na krajowym rynku zwiększone przewozy m.in. w segmentach: koks i węgiel brunatny (+22,9%), kamień, żwir i wapno (+6,8%), drewno i wyroby (+36,2%), węgiel kamienny (+1,5%) oraz cement (+22,4%). W sumie w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 14,1 mln ton towarów (-15,9% r/r), a praca przewozowa wyniosła 3,4 mld tkm (-19,2% r/r), czytamy dalej.

"Spodziewaliśmy, że ten rok przyniesie wreszcie ożywienie w kolejowych przewozach towarowych po słabym 2019 roku i liczyliśmy, że w kolejnych miesiącach sytuacja będzie jeszcze lepsza. Teraz jednak jesteśmy zaniepokojeni epidemią koronawirusa, która uderzy w polską i europejską gospodarkę. Może mieć to przełożenie także na naszą branżę, ale z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie, nie można w sposób precyzyjny określić jaki to będzie wpływ" - skomentował prezes Czesław Warsewicz, cytowany w materiale.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miało 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)