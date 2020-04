- MI informuje:

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w obecności wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic Dzwoli oraz Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74. Inwestycje zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic. W ramach zadań powstaną nowe odcinki drogi krajowej nr 74, klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym), o łącznej długości niemal 10 km.

- Dzięki budowie obwodnic Dzwoli i Gorajca nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze Janów Lubelski granica państwa w Zosinie. Obwodnice będą stanowić uzupełnienie dojazdu do trasy Via Carpatia i obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S19 – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dzwola i Gorajec to niewielkie miejscowości, ale konieczność budowy obwodnic ze względu na wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest tam nadto widoczna. Stąd decyzja i ich zawarciu w rządowym Programie 100 obwodnic - zaznaczył wiceminister Rafał Weber.

Podstawowym celem budowy obwodnic Dzwoli oraz Gorajca jest wyprowadzenie ruchu z tych miejscowości. Inwestycje będą uzupełnieniem istniejącej już obwodnicy Frampola.

Obwodnica Gorajca

Prace przygotowawcze dla obwodnicy Gorajca są na ukończeniu, uzyskano już decyzję środowiskową. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest w I połowie 2021 r., a zawarcie umowy w IV kwartale 2021 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025. Obwodnica Gorajca o długości 6,7 km ominie istniejącą zabudowę po północno – zachodniej stronie obecnego przebiegu DK74, przetnie dolinę rzeki Gorajec włączając się do odcinka drogi zbudowanego w 2001 r. prowadzącego przez Szperówkę. W ramach inwestycji powstaną trzy skrzyżowania z istniejącym układem drogowym oraz nowy most na rzece Gorajka. Realizacja obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z niekorzystnie ukształtowanego układu drogowego w tej miejscowości. Obwodnica Dzwoli Obwodnica Dzwoli o długości 2,7 km została zaprojektowana w nowym śladzie, po północnej stronie miejscowości. Dla tego zadania są prowadzone prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. W 2020 r. przewidywane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na I połowę 2021 r., a zawarcie umowy w IV kwartale 2021 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2021-2023.

Program budowy 100 obwodnic w województwie lubelskim

W ramach programu obwodnicowego na Lubelszczyźnie powstanie łącznie 7 obwodnic:

- Obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74,

- Obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74,

- Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74,

- Obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82,

- Obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76,

- Obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74,

- Obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Więcej o Programie budowy 100 Obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031

