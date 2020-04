Vivid Games miał 0,4 mln zł zysku netto na koniec II, prognoza na 2020 aktualna



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Vivid Games zanotował narastająco blisko 0,4 mln zł zysku netto przy 2,7 mln zł przychodów na koniec lutego, podała spółka. Prognoza na 2020 r. zakładająca wypracowanie 19 mln zł przychodów i 3 mln z zysku netto nadal jest aktualna.

"Mamy 2,5 mln zł gotówki w kasie. Nie ma zagrożeń do codziennego prowadzenia biznesu. Przychody ze sprzedaży rosną, a poza obligacjami serii A nie posiadamy żadnego zadłużenia bankowego, leasingowego, a wszystkie finansowe zobowiązania regulujemy terminowo. Dodatkowo w związku z brakiem możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania zamykamy również linię biznesową Quasu, dzięki czemu zmniejszymy koszty o ok. 1,5 mln zł rocznie" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

Prognoza Vivid Games na 2020 r. zakłada wypracowanie 19 mln zł przychodów i 3 mln z zysku netto.

"Prognozy zakładają wzrost sprzedaży na przestrzeni roku. W kolejnych kwartałach czekają nas coraz większe i lepsze jakościowo premiery gier mobilnych oraz kolejne na platformie Switch. Jesteśmy spokojni o prognozy, a dodatkowo czas epidemii sprawia, że obserwujemy więcej pobrań, co wraz z korzystnymi kursami wymiany walut generuje okresowo wyższe przychody" - dodał prezes.

W 2020 roku Vivid Games planuje 15 premier gier mobilnych, w tym mid-core'owych gier "Amusing Heroes," "SMOOTS: Summer Games" oraz "Knights Fights 2". Większa część portfolio trafi również na Nintendo Switch we współpracy z QubicGames: będą to m.in. gry "Real Boxing 2", "Mayhem Combat", "Godfire", jak również gry segmentu casual, podano także w materiale.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)