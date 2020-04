AC SA miało wstępnie 62,44 mln zł przychodów w I kw. 2020 r.



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - AC SA zanotowało 62,44 mln zł przychodów w I kw. 2020 r., co oznacza spadek o 1,6% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Wstępne przychody spółki ze sprzedaży za I kwartał 2020 roku wyniosły 62 443 tys. zł i są niższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r. o 1 039 tys. zł, co stanowi spadek o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)