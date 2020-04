Synektik: Sprzedaż sprzętu med., usług IT wzrosła wst. o 104% r: r w I kw. r.kal.



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Sprzedaż sprzętu medycznego i usług IT Synektik wzrosła o 104% r/r do 28,5 mln zł w I kw. roku kalendarzowego 2020, podała spółka, prezentując wstępne szacunki.

"Według wstępnych szacunków przychody grupy ze sprzedaży sprzętu medycznego, usług oraz rozwiązań IT wyniosły w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. około 28,5 mln zł i były o ponad 104% wyższe od przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie minionego roku finansowego" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że pandemia doprowadziła do wzrostu zapotrzebowania ośrodków zdrowia na sprzęt wykorzystywany w diagnostyce i terapii COVID-19, co dla grupy zaowocowało w marcu dodatkową sprzedażą o wartości ok. 1,3 mln zł.

Według wstępnych szacunków, przychody grupy ze sprzedaży radiofarmaceutyków oraz produktów towarzyszących były o około 63% r/r wyższe w I kw. 2020 r. i wyniosły ok. 7,9 mln zł, podano także.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

