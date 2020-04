Spółka Ciechu zleciła budowę zakładu soli warzonej w Niemczech za 44,1 mln euro



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Spółka Ciech Salz Deutschland (CSD) - spółka zależna od Ciechu - podpisała ze spółką Adamietz umowę, w ramach której Adamietz wybuduje zakład do produkcji soli warzonej w Stassfurcie w Niemczech, podał Ciech. Łączna wartość umowy wynosi 44,1 mln euro.

To największa inwestycja w historii Ciechu, której uruchomienie da grupie pozycję w gronie liderów na europejskim rynku soli warzonej. Moce produkcyjne powstającej warzelni wynoszą 450 tys. ton rocznie, a działalność nowego zakładu może zwiększyć wynik EBITDA grupy o ok. 25 mln euro rocznie. Aktualnie zakładany termin uruchomienia produkcji w nowym zakładzie to 1 stycznia 2021 roku, poinformowano.

Spółka podała także, że w ramach prowadzonej inwestycji spłynęły oferty na zdecydowaną większość prac związanych z budową nowej warzelni. W wyniku obserwowanego wzrostu kosztów prac budowlano-montażowych oraz materiałów, w stosunku do pierwotnych

założeń z listopada 2017 roku, całościowa wartość inwestycji może wynieść ok. 140 mln euro. W związku z trwającymi negocjacjami wiążących ofert możliwe jest obniżenie wartości inwestycji, zastrzeżono.

Warzelnia soli w Stassfurcie będzie nowoczesnym zakładem produkcyjnym, pracującym w zupełnie innej technologii niż zakład produkcji soli w Janikowie. Fabryka, zatrudniająca ok. 100 osób, będzie oferowała szerokie spektrum produktów solnych, m.in. sól do elektrolizy, tabletki solne, granulat solny czy sól farmaceutyczną, wymieniono.

"Łącznie, po uruchomieniu nowego zakładu produkcyjnego, Grupa Ciech będzie produkować 1 mln ton soli warzonej rocznie i stanie się jednym z największych jej producentów w Europie" - czytamy w komunikacie.

Atutem niemieckiej lokalizacji nowego zakładu produkcji soli jest dostępność własnych źródeł surowców (solanki) i bardzo dogodne położenie, umożliwiające ekspansje na atrakcyjnych, zachodnioeuropejskich rynkach zbytu, podano również.

CSD jest spółką celową zależną w 100 % od Ciechu, która przejęła od Ciech Soda Deutschland prowadzenie biznesu solnego w Niemczech.



W ocenie zarządu Ciechu, rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-19, wywołującego chorobę COVID-19 może nieść potencjalne ryzyko zakłóceń w terminowości realizacji Inwestycji ze względu na możliwe utrudnienia lub ograniczoną dostępność wykonawców, możliwe opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń oraz działania organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych, w szczególności na zamknięcie granicy Polski dla Polaków pracujących w Niemczech, zaznaczono.

"Aby ograniczyć to potencjalne ryzyko, umowa przyznaje obu stronom prawo do zawieszenia realizacji umowy w całości lub w części w wyniku zaistnienia zdarzeń związanych z pandemią COVID-19, uniemożliwiających wykonanie umowy w całości lub w części, których nie można przewidzieć i którym nie można zapobiec (siła wyższa). Umowa przewiduje, iż ewentualne zawieszenie jej realizacji z powodu zaistnienia siły wyższej nie może przekroczyć łącznie 11 miesięcy" - czytamy dalej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)