Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 22% m: m do 15,6 mln zł w marcu



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 15,6 mln zł w marcu 2020 r. co oznacza wzrost o 22% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 8,3 mln zł (wzrost o 29% m/m).

Szacowany udział reklam i mikropłatności w przychodach w marcu 2020 wyniósł 83% z reklam oraz 17% z mikropłatności. W lutym 2020 udział reklam w przychodach wyniósł 88% a mikropłatności 12%, natomiast w styczniu odpowiednio 83% oraz 17%. Łącznie w I kwartale 2020 roku szacunkowe przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 36,8 mln zł, natomiast nakłady marketingowe 18,4 mln zł.

"W marcu po raz kolejny osiągnęliśmy rekordowy poziom przychodów. Przychody wzrosły w porównaniu do lutego ponownie zarówno w grach hypercasual, jak i grach GaaS. Nowa gra hypercasual - Will It Shred?, która swoją premierę miała w ostatnim dniu lutego zanotowała w marcu 8,6 mln pobrań. Jesteśmy zadowoleni z poziomu przychodów generowanych przez ten segment naszego portfolio - zarówno z nowego tytułu, jak i z wydanych wcześniej Ramp Car Jumping oraz Stunt Car Jumping. Naszym celem jest zbudowanie dużego 'ekosystemu' różnorodnych gier hypercasual, podobnie jak to miało miejsce w przypadku gier parkingowych. Dotychczasowe sukcesy naszych gier hyper-casualowych potwierdzają, że zwiększanie zaangażowania w nakłady i rozwój tego typu gier przynoszą wymierne efekty" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

W marcu segment GaaS zanotował po raz kolejny wzrost przychodów w ujęciu miesiąc do miesiąca.

"W tym okresie przeprowadziliśmy zapowiadaną dużą aktualizację Archery Club, wprowadzając nowe elementy uatrakcyjniające grę, m.in. eventy i power-upy. W związku z przeprowadzeniem aktualizacji, zwiększamy również selektywnie nakłady marketingowe na tę grę, a poziom przychodów w marcu był o ok. 10% wyższy niż w lutym. Spodziewamy się kontynuacji wzrostu przychodów z tej gry w kolejnych miesiącach. Gra Tanks A Lot! miała na przełomie lutego i marca featuring na platformie Google Play, co przełożyło się na zwiększenie ilości pobrań oraz przychodów w marcu. Z kolei przychody z Darts Club, po aktualizacji dokonanej na początku marca są na stabilnym i zadowalającym poziomie" - dodał wiceprezes Hannibal Soares.

Na I połowę 2020 roku zaplanowany jest ponadto debiut gry Cooking Festival oraz debiuty kolejnych gier hyper-casualowych, podano także.

"Na chwilę obecną sytuacja związana z koronawirusem nie wpływa negatywnie na działalność naszej firmy - ludzie więcej czasu spędzają w domu i widzimy, że więcej grają. To na pewno ma przełożenie na liczbę pobrań naszych gier i przychody, natomiast nie jesteśmy w stanie oszacować jaki będzie ten wpływ w przyszłości. Nasze przychody zaczęły dynamicznie rosnąć już od grudnia 2019, czyli zanim epidemia zaczęła się rozprzestrzeniać. Nasze gry są więc atrakcyjne dla graczy, i potrafimy odnaleźć się na tym rynku, który wyraźnie w ostatnim czasie nabrał rozpędu" - zakończył Olejarz.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)