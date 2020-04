Neuca sprowadziła do Polski 8 mln maseczek ochronnych, zamówiła kolejne 52 mln



Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Grupa Neuca sprowadziła do kraju 8 mln maseczek ochronnych w rekomendowanej dla pacjenta cenie 2,5 zł za sztukę, podała spółka. Ponadto Neuca zakontraktowała produkcję maseczek w Chinach w liczbie 52 mln sztuk.

"Jako firmie działającej na rynku zdrowia zależy nam na tym, by szybko i w rozsądnych cenach zapewnić Polakom dostęp do środków umożliwiających zabezpieczenie się przed rozprzestrzeniająca się chorobą. W obliczu danych przedstawianych przez epidemiologów, a także w związku z pojawiającymi się coraz częściej rekomendacjami noszenia maseczek profilaktycznie, podjęliśmy starania o zdobycie tego asortymentu w dobrej cenie" - czytamy w komunikacie.

Rekomendowana aptekom cena maseczek dla pacjenta wynosi 2,5 zł.

Utrzymanie niskiej ceny dla pacjenta, pomimo zakupów interwencyjnych i komercyjnych cen frachtu lotniczego, jest możliwe, ponieważ spółka ograniczyła wysokość pobieranej marży wyłącznie do pokrycia kosztów dystrybucji. Podobnie postępuje przy dystrybucji innych środków wykorzystywanych w walce z pandemią, np. płynów odkażających. Od początku roku nie podnosi także marż na żadne leki, w tym na popularne leki stosowane przy przeziębieniach, wskazano również.

Spółkza zadeklarowała, że nie zamierza poprzestać na jednym transporcie i już zakontraktowała produkcję w Chinach w liczbie 52 milionów sztuk.

"Ściśle współpracujemy z LOT Cargo w ramach realizacji dostaw, ponieważ jedynie transport lotniczy zapewnia bezpieczeństwo tranzytu i niezbędną szybkość. Dzięki naszej współpracy możemy wywiązywać się z powierzonej nam misji i wspierać kraj w walce z epidemią" - podsumowano.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

(ISBnews)