Resort dyplomacji USA poprosił Amerykanów o unikanie podróży międzynarodowych.

"Ze względu na ochronę zdrowia publicznego mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, obowiązujące od 20 marca 2020 r., jesteśmy w stanie świadczyć usługi tylko osobom w nagłej sytuacji życia lub śmierci, którzy potrzebują paszportu na bezpośrednią podróż międzynarodową w ciągu 72 godzin" - czytamy na stronie Departamentu Stanu USA.

Dotyczy to m.in. poważnych chorób czy śmierci członka rodziny. Konieczne przy tym jest okazanie aktu zgonu lub podpisanego listu ze szpitala lub od lekarza.

Sprawy aplikantów, którzy złożyli wnioski o paszport przed 19 marca, będą procedowane - zapewnia resort.

Dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci opowiedział się w czwartek za tym, by nakaz pozostania w domach obowiązywał we wszystkich stanach. Obecnie dotyczy on ok. 90 proc Amerykanów. Niektóre władze stanowe, np. Teksasu czy Karoliny Południowej, nie zdecydowały się dotychczas go wydać.

Według prognoz Białego Domu, Covid-19 może spowodować od 100 tys. do 240 tys. zgonów w Stanach Zjednoczonych przy zachowaniu obecnych ograniczeń. Szczyt epidemii - jak przewidują rządowe modele - ma w USA przypadaść na połowę kwietnia. Dzienny bilans ofiar śmiertelnych ma wtedy wynosić ponad 2 tys. osób. Dopiero w czerwcu dobowa liczba zgonów ma spaść poniżej 100.

Łącznie w USA zmarło już ponad 6,2 tys. osób z Covid-19. Pod względem liczby zgonów Stany Zjednoczone plasują się obecnie na trzecim miejscu; po Włoszech i Hiszpanii. (PAP)