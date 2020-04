Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in.: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj); świadczenie postojowe do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Dotychczas, jak poinformował PAP resort pracy, wpłynęło 162 284 wniosków o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Najwięcej wniosków - 116 605 - wpłynęło od przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres od marca do maja.

Wniosków o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą złożonych zostało 26 260; o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat - 1925, natomiast o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych - 1364.

Do soboty rano 15 312 mikroprzedsiębiorców zawnioskowało o pożyczkę oraz 1358 zwróciło się o wsparcie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dotknęły cię skutki epidemii? Sprawdź, jakie wsparcie otrzymają firma, pracownik, zleceniobiorca, samozatrudniony. Czytaj weekendowe wydanie Dziennika Gazety Prawnej z dodatkiem specjalnym TARCZA ANTYKRYZYSOWA w 159 pytaniach i odpowiedziach.