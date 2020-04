"EU_Commission zatwierdziła nasz program pomocy przedsiębiorcom - 22 mld zł na walkę z koronawirusem. Środki pomogą przedsiębiorstwom pokryć potrzeby w zakresie kapitału obrotowego, inwestycji i zapewnią wystarczającą płynność do dalszej działalności" - napisał Morawiecki na Twitterze.

Komisja Europejska zatwierdziła w piątek opiewający na 22 miliardy złotych program polskiego rządu, który ma pomóc firmom mającym problemy z dostępem do kapitału w związku kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Urzędnicy w Brukseli uznali, że założenia programu, który polega na gwarantowaniu kredytów zapewniających płynność, są zgodne z tymczasowymi ramami pomocy państwa, przyjętymi niedawno przez Komisję Europejską.

Polska we wtorek zgłosiła Komisji program gwarancji dotyczący istniejących lub nowych pożyczek, który ma wspierać przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii wywołanej przez koronawirusa. Jego budżet szacowany jest na 22 mld złotych (ok. 4,8 mld euro).

Wsparcie ma polegać na udzielaniu gwarancji publicznych na pożyczki inwestycyjne i obrotowe przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Będą mogły z tego korzystać duże i średnie polskie przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarki. Celem jest ograniczanie ryzyka, jakie wiąże się z udzielaniem pożyczek firmom, które są najbardziej dotknięte skutkami gospodarczymi obecnego kryzysu. Program ma zapewnić przedsiębiorstwom wystarczającą płynność, by mogły kontynuować działalność.

Komisja uznała, że projekt zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w ramach tymczasowych pomocy państwa. Kwota głównej pożyczki na przedsiębiorstwo jest ograniczona do sumy, która będzie niezbędna do pokrycia zapotrzebowania na płynność w przewidywalnej przyszłości. Gwarancje mają być udzielane tylko do końca bieżącego roku, a ich okres jest ograniczony do maksymalnie dwóch lat. Opłaty za gwarancje i stopy oprocentowania nie przekraczają poziomów przewidzianych w ramach tymczasowych.

Komisja uznała, że środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z zapisami unijnego traktatu i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

Umożliwiają one państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa, by wesprzeć gospodarki w związku z epidemią wywołaną przez koronawirusa. Nowe, kryzysowe zasady przewidują pięć rodzajów pomocy, którą mogą przyznawać państwa członkowskie.

Są to dotacje bezpośrednie, zastrzyki kapitału, selektywne korzyści podatkowe oraz zaliczki w wysokości do 800 tys. euro na przedsiębiorstwo; gwarancje państwowe na pożyczki zaciągane przez przedsiębiorstwa; subsydiowane pożyczki ze środków publicznych dla firm; gwarancje dla banków kierujących pomoc państwa do gospodarki, czy publiczne krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych.

Kraje UE mogą też kierować środki z pominięciem tradycyjnych obostrzeń dot. pomocy publicznej na: wsparcie na badania i rozwój związane z koronawirusem; budowę i rozbudowę placówek przeprowadzających testy; wsparcie na wytwarzanie produktów mających znaczenie dla walki z pandemią; odroczenie płatności podatkowych lub zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz subsydiowanie wynagrodzeń. (PAP)

Autorka: Wiktoria Nicałek